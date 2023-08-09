عودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم والمدارس والمعاهد.. الأحد المقبل

يعود المشرفون التربويون ومنسوبو مكاتب التعليم والمدارس والمعاهد في جميع المراحل الدراسية ورياض الأطفال، يوم الأحد المقبل 26 / 1 / 1445هـ الموافق 13 / 8 / 2023م، الذي يشهد كذلك بداية اختبارات الدور الثاني.
ويشتمل التقويم الدراسي للعام الحالي 1445ھ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، على 3 فصول دراسية، و38 أسبوعاً دراسياً؛ بواقع 180 يوماً دراسياً، و60 يوماً من الإجازات المتنوّعة أثناء العام الدراسي، إلى جانب 68 يوماً عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.
ويتضمن التقويم الدراسي 1445 على 10 إجازاتٍ متنوعة، منها 4 إجازاتٍ مطوَّلة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، إضافةّ إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر.
يذكر أن الفصل الدراسي الأول يبدأ يوم الأحد 4 / 2 / 1445هـ الموافق 20 / 8 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م، إضافةً إلى بدء الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3 / 2024م، وينتهي بنهاية دوام يوم الإثنين 4 / 12 / 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.