وسط منظومة خدمية.. الجموع بالمسجد النبوي تؤدي أول صلاة جمعة في رمضان

أدت جموع المصلين بالمسجد النبوي الشريف اليوم، صلاة أول جمعة في شهر رمضان المبارك لهذا العام، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار ، ووسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.