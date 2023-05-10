محليات

حققت أعلى إيرادات ربعية في تاريخها.. stc تعلن عن نتائج الربع الأول من عام 2023

حافظت على المرتبة الأولى كأعلى سمة تجارية قيمة بقطاع الاتصالات بالشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي