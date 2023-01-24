تقرير: 66% من سكان المملكة يعيشون في 3 مناطق.. الذكور أعلى من الإناث بنسبة كبيرة بهذه الفئة

وشهدت الإحصائيات تَقاربًا كبيرًا بين عدد الذكور وعدد الإناث من الفئات العمرية الصغيرة التي لم تتجاوز الـ19 عامًا، وفي المقابل هناك تفاوت واضح بين الذكور والإناث في الفئة العمرية من 35 إلى 39 سنة؛ فقد ازدادت نسبة الذكور، لتصبح (59.37%) مقابل (40.63%) للإناث؛ بينما نجد أن هناك تقاربًا كبيرًا بين الذكور والإناث من الفئات العمرية الكبيرة (65 إلى 80 سنة).