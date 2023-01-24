تقرير: 66% من سكان المملكة يعيشون في 3 مناطق.. الذكور أعلى من الإناث بنسبة كبيرة بهذه الفئة

كشف تقرير الوضع السكاني للمملكة، الصادر من شركة الرأي العام للأبحاث واستطلاعات الرأي، الذي صدر أول أمس الأحد، عن أن الإحصاءات الخاصة بالتوزيع السكاني الصادرة من هيئة الإحصاء بالمملكة، تشير إلى تزايد عدد السكان خلال الفترة من العام 2009م إلى العام 2019م بنسبة (84.4%).
ووفقًا لإحصاءات العام 2019م فإن (66.76%) من سكان المملكة يعيشون في ثلاث مناطق فقط هي: منطقة الرياض، ومنطقة مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية؛ مما يعني أن هذه المناطق هي الأكثر جذبًا للسكن والعيش؛ لما تتمتع به من بنى تحتية وخدمات متكاملة، وفرص عمل، ووسائل الترفيه.
وبيّنت إحصاءات العام 2019م -وفق التقرير- أن أقل مناطق المملكة من حيث عدد السكان، كانت منطقتا الباحة والحدود الشمالية، التي لم يتجاوز عدد سكانهما نسبة (1.45%) و(1.12%) على التوالي من إجمالي سكان المملكة.
وشهدت الإحصائيات تَقاربًا كبيرًا بين عدد الذكور وعدد الإناث من الفئات العمرية الصغيرة التي لم تتجاوز الـ19 عامًا، وفي المقابل هناك تفاوت واضح بين الذكور والإناث في الفئة العمرية من 35 إلى 39 سنة؛ فقد ازدادت نسبة الذكور، لتصبح (59.37%) مقابل (40.63%) للإناث؛ بينما نجد أن هناك تقاربًا كبيرًا بين الذكور والإناث من الفئات العمرية الكبيرة (65 إلى 80 سنة).
وتوضح الإحصاءات أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الفئة العمرية من (15 إلى 19 سنة) مقارنة بالفئة العمرية من (الولادة إلى 9 سنوات) بنسبة (40.68%).
ويتضح من التقرير أن منطقة الرياض استقبلت أكثر من نصف مواليد المملكة في العام ٢٠٢٠م بعدد بلغ أكثر من 232 ألف مولود، وبنسبة بلغت 54%؛ بينما توزع باقي النسب على باقي مناطق المملكة والتي كان النصيب الأكبر فيها لمنطقتي مكة المكرمة بنسبة بلغت 11%، والمنطقة الشرقية بنسبة بلغت 9%، في الوقت الذي استقبلت فيه منطقة الحدود الشمالية أقل عدد مواليد بـ4053 مولودًا.
ويتضح التقارب الكبير بين أعداد المواليد الذكور والإناث في مختلف مناطق المملكة عدا بعض التفاوت خاصة في منطقة الرياض التي سجلت فرقًا يزيد قليلًا على الـ7 آلاف مولود لصالح الذكور، في الوقت الذي تساوت فيه تقريبًا نسبة أعداد المواليد من الجنسين في منطقة نجران.
ويظهر في التقرير ارتفاع أعداد المواليد الذكور في المناطق التي تشهد ارتفاعًا في عدد السكان، ويتمثل ذلك في مناطق الرياض التي سجلت أعلى نسبة مواليد من الذكور وبلغت أكثر من 119 ألفًا، يليها منطقتا مكة المكرمة والشرقية؛ بينما شهدت مناطق الباحة والحدود الشمالية أقل نسبة مواليد من الذكور.
ويشير إلى الأعداد القليلة من الإناث التي سجلتها منطقة الباحة والتي بلغ عدد المواليد الإناث بها 2138 مولودًا، وكذلك منطقة الحدود الشمالية التي شهدت أقل عدد مواليد من الإناث والذي لم يتجاوز 2000 مولود من الإناث؛ في الوقت الذي استقبلت فيه منطقة الرياض أعلى عدد من المواليد الإناث تجاوز الـ113 ألف مولودة، تلتها منطقتا مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.
وأشارت الإحصاءات الخاصة بالزواج في المملكة، إلى أن العام ٢٠٢٠م شهد تسجيل عدد 123.867 واقعة زواج في جميع مناطق المملكة المختلفة، وجاء توزيعها كما هو موضح في الشكل المقابل.
ويخلص التقرير إلى أن منطقة الرياض حققت أعلى نِسَب وأعداد واقعات الزواج التي شهدتها المملكة بعددٍ فاق الـ100 ألف واقعة زواج، وبنسبة 82% من جميع الحالات في المملكة؛ في الوقت الذي توزعت فيه نسبة 18% على باقي المناطق بنسب متقاربة بلغت أعلاها في منطقة مكة المكرمة بعدد 6062 واقعة زواج، تليها المنطقة الشرقية بعدد 4381 واقعة زواج، كما سجلت منطقتا حائل والباحة أدنى عدد لحالات الزواج بلغت في الأولى 586 وفي الثانية 495 واقعة زواج فقط.