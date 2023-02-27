تطويف وتوعية ميدانية ورقمية.. خدمات قدمتها "شؤون الحرمين" خلال آخر 24 ساعة

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام أمس.
وشملت جهود الرئاسة، توفير 130 ألف لتر مطهرات و25 ألف سجادة، و3000 لتر من المعطرات وتم توزيع 6960 عبوة مياه زمزم.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك، أنه استفاد من الكتيبات والمطويات 1450 مستفيداً بجانب 17500 مستفيد من التوعية الرقمية و107 آلاف من التوعية الرقمية وتم توفير 3000 لتر من المعطرات، و2900 لتر للتعقيم بالروبوتات، و30.600 لتر لتعقيم الأسطح، و5700 لتر معقمات الأيدي.
وتابعت، أنه استفاد 2336 شخصاً بخدمات التطويف، و1998 من الخدمات الاجتماعية والإنسانية فيما استفاد بالإرشاد المكاني باللغات 21420 شخصاً، وتوزيع 250 أسورة معصم اليد للزائر الصغير.