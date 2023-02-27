تطويف وتوعية ميدانية ورقمية.. خدمات قدمتها "شؤون الحرمين" خلال آخر 24 ساعة

وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك، أنه استفاد من الكتيبات والمطويات 1450 مستفيداً بجانب 17500 مستفيد من التوعية الرقمية و107 آلاف من التوعية الرقمية وتم توفير 3000 لتر من المعطرات، و2900 لتر للتعقيم بالروبوتات، و30.600 لتر لتعقيم الأسطح، و5700 لتر معقمات الأيدي.