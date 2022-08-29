الأطفال يلتقطون الصور مع الصقور رقمياً بمعرض الصقور والدولي

يشار إلى أن المعرض يتزامن مع المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، ويهدف إلى جمع كل ما يُبرز موروث الصقارة والصيد وأنشطة الرحلات البرية في فعالية ثقافية وترفيهية، ويستقبل المعرض زواره إلى 3 سبتمبر المقبل، من الساعة 4 عصراً إلى 11 مساءً، مع إمكانية شراء تذاكر المعرض من خلال موقعي (فيرجن ميغا ستور، وبلاتينيوم لست)، ومواقع بيع التذاكر في المعرض.