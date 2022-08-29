الأطفال يلتقطون الصور مع الصقور رقمياً بمعرض الصقور والدولي

يتيح معرض الصقور والصيد السّعودي الدولي من خلال جناح (صقّار المستقبل) المخصص للأطفال فرصة التقاط الصور التذكارية الفردية أو الجماعية مع الصقر.
وتكمن فكرة اللعبة المسماة (أنا الصقر)، المخصصة للفئات العمرية من 6 إلى 12 سنة، في وقوف الطفل أمام تجسيد رقمي لجناح صقر والتقاط صورة، مع إمكانية التقاط صورة جماعية لعدة أطفال بطريقة جذابة وفريدة من نوعها، كانت محل ابتهاج الأطفال وأسرهم.
وتأتي الفعاليات ضمن أجواء حماسية ممزوجة بالمعرفة والترفيه في آن واحد، لتضم نشاطات مسلية وغنية بالخلفيات التعليمية لحياة الصقور وبيئتها، وعرضها بطريقة تقنية مبتكرة.
وقد وضع المعرض الأطفال رهن اهتمامه من خلال تنظيم العديد من الألعاب، سعيًا إلى تعريفهم بهذا الطائر وما يمثله من هوية تراثية، وتنميتها في نفوسهم، وربطهم بالإرث المتجدد، وإيجاد جيل جديد ومتمكن من صقّاري المستقبل، إضافة إلى نقل هذه الهوية الوطنية والهواية التراثية للأجيال القادمة.
ويشمل جناح (صقّار المستقبل) العديد من الفعاليات المميزة، منها مقلاع الكرات الملونة، وأنا الصقر، ومغامرات الأدغال، واصنع صقرك، وأطلق صقرك، وحرر صقرك، ولعبة طِرْ عالياً، والتفاعل مع الصقر، إضافة إلى منطقة الأطفال التفاعلية.
يشار إلى أن المعرض يتزامن مع المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، ويهدف إلى جمع كل ما يُبرز موروث الصقارة والصيد وأنشطة الرحلات البرية في فعالية ثقافية وترفيهية، ويستقبل المعرض زواره إلى 3 سبتمبر المقبل، من الساعة 4 عصراً إلى 11 مساءً، مع إمكانية شراء تذاكر المعرض من خلال موقعي (فيرجن ميغا ستور، وبلاتينيوم لست)، ومواقع بيع التذاكر في المعرض.