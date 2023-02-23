"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: سحب رعدية ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الباحة والشرقية وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن المنطقة الشرقية تشهد سحبًا رعدية ممطرة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الجبيل والنعيرية، وتستمر حتى الساعة السادسة صباحًا، وتستمر الحالة في الخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة حتى الساعة الـ 12.00 ظهرًا.
وتشهد منطقة الباحة رياحًا نشطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.