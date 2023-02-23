"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: سحب رعدية ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن المنطقة الشرقية تشهد سحبًا رعدية ممطرة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الجبيل والنعيرية، وتستمر حتى الساعة السادسة صباحًا، وتستمر الحالة في الخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة حتى الساعة الـ 12.00 ظهرًا.