دون جراحة.. إنهاء معاناة رضيع بسبب انغلاف معوي في القصيم

وقال تجمّع القصيم الصحي: أطباء الأشعة التشخيصية بالتعاون مع أطباء جراحة الأطفال في مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة استطاعوا علاج حالة نادرة بالأمعاء أصابت رضيعًا يبلغ من العمر 18 شهرًا أُحضر إلى قسم الطوارئ بصحبة ذويه وهو يشكو من تقيؤ متكرر وألم في البطن، وبعد إجراء المعاينة السريرية وعمل الفحوصات التشخيصية اللازمة ومن ضمنها الأشعة الصوتية للبطن، تبيّن أنه يعاني من وجود حالة مرضية نادرة تدعى "الانغلاف المعوي" (intussusception).