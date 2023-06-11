"إغاثي الملك سلمان" يسلم 50 طناً من التمور ببوركينا فاسو ويوزّع 380 سلة غذائية بالسودان

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 50 طناً من التمور هدية المملكة لجمهورية بوركينا فاسو.
وقام بتسليم المساعدات نيابةً عن المركز نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو محمد بن عبدالعزيز الجهني، للسكرتير الدائم بالمجلس الوطني للإغاثة الطارئة وإعادة التأهيل سومايلا زوروم، ورئيس الاتحاد الفيدرالي للجمعيات الإسلامية في بوركينا فاسو عمر زونغرانا، بحضور فريقٍ من المركز.
تأتي هذه الهدية من التمور ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الدول الشقيقة والصديقة بمختلف المجالات.
وفي سياقٍ موازٍ وزّع المركز أمس الأول، 380 سلة غذائية، استفاد منها 3396 أسرة نازحة في ولاية القضارف بجمهورية السودان الشقيقة، ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره المركز لمساعدة الشعب السوداني إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
يأتي ذلك في إطار الدور السعودي المعهود بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.