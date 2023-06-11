"إغاثي الملك سلمان" يسلم 50 طناً من التمور ببوركينا فاسو ويوزّع 380 سلة غذائية بالسودان

وفي سياقٍ موازٍ وزّع المركز أمس الأول، 380 سلة غذائية، استفاد منها 3396 أسرة نازحة في ولاية القضارف بجمهورية السودان الشقيقة، ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره المركز لمساعدة الشعب السوداني إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.