"تعليم جازان" يحتفي بتتويج الفائزين والفائزات بجائزة "متوهجون" 2023م

رعى المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، صباح اليوم الأربعاء، حفل تتويج الفائزين والفائزات بجائزة تعليم جازان "متوهجون" 2023م، على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، بحضور الأمين العام لإدارات التعليم بوزارة التعليم حمد بن ناصر الوهيبي ومساعدي المدير العام.
وهنّأ "عقدي" الفائزين والفائزات بالجائزة في فئاتها المختلفة والحاصلين والحاصلات على درجة التميز من المشاركين في الجائزة؛ مثمنًا الدور الكبير لمركز التميز والقائمين على الجائزة ولجان التحكيم، على جهودهم المبذولة من أجل بث روح المنافسة والارتقاء بجودة العملية التعليمية، ونشر ثقافة الإبداع والتميز في المجتمع التعليمي، وإبراز دور المتميزين علميًّا وإداريًّا وتكريمهم ودعم مكانتهم في المجتمع من خلال جائزة "متوهجون".
بدورها أكدت أمين جائزة تعليم جازان "متوهجون" مدير مركز التميز "بلقيس بابقي"، خلال كلمتها التي ألقتها عن دور الجائزة في تكريس مفهوم التميز من خلال مجموعة من المستهدفات الوطنية والإقليمية والعالمية، وبما يسهم في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة التي تربعت برؤيتها العظيمة على عرش الريادة مستحقة بذلك دور القيادة؛ أكدت تهنئتها للفائزين والفائزات، وحثتهم على خوض غمار السباق على جوائز محلية ودولية بما اكتسبوه من خبرة خلال مشاركتهم في جائزة "متوهجون".
وأوضحت "بابقي" أن الجائزة مرت منذ تدشينها بمراحل مختلفة تخللها العمل الشاق والعديد من الاجتماعات وورش العمل واللقاءات، لضمان تجويد كافة عملياتها، وتجويدها لتضاهي العديد من الجوائز المحلية والإقليمية، مقدمة شكرها وتقديرها لمدير عام التعليم بالمنطقة نظير دوره الكبير في نجاح الجائزة بما بذله تجاهها من دعم سخي وما وهبه إياها من اهتمام متواصل، ولكل اللجان على ما بذلوه من جهد خلال رحلة الجائزة.
وقدّم مدير مكتب التعليم بوسط جيزان "بنين" الفائز بالجائزة في فئة التميز المؤسسي عبدالرحمن عكور نيابة عن الفائزين والفائزات، شكره وتقديره لتعليم جازان وعلى رأسهم مدير عام التعليم؛ نظير المبادرات المقدمة والدعم والتوجيه والتحفيز لمنسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة؛ في سبيل الارتقاء بالمجتمع التعليمي، وتطوير مهارات وخبرات منتسبيه، وخلق بيئة تنافسية تشجع التميز وتشعل روح التنافس؛ معبرًا عن فرحتهم وسعادتهم بهذا التتويج، بعد أن جمعهم التميز؛ سعيًا نحو الدقة في العمل والتوثيق والتحسين المستمر للعمليات التربوية والإدارية للوصول إلى الجودة والريادة.
تخلل حفل تتويج الفائزين والفائزات بجائزة تعليم جازان "متوهجون" في دورتها الحالية 2023م، العديد من الفقرات المتنوعة؛ شملت القصائد الشعرية، والأفلام الوثائقية، وأوبريت غنائي؛ فيما كرّم مدير عام التعليم 13 فائزًا وفائزة، بمنحهم شهادات الاستحقاق ودروع التميز والجوائز المالية، والمشاركين والمشاركات في الجائزة الحاصلين على درجة التميز بمنحهم شهادات التميز.