"تعليم جازان" يحتفي بتتويج الفائزين والفائزات بجائزة "متوهجون" 2023م

وهنّأ "عقدي" الفائزين والفائزات بالجائزة في فئاتها المختلفة والحاصلين والحاصلات على درجة التميز من المشاركين في الجائزة؛ مثمنًا الدور الكبير لمركز التميز والقائمين على الجائزة ولجان التحكيم، على جهودهم المبذولة من أجل بث روح المنافسة والارتقاء بجودة العملية التعليمية، ونشر ثقافة الإبداع والتميز في المجتمع التعليمي، وإبراز دور المتميزين علميًّا وإداريًّا وتكريمهم ودعم مكانتهم في المجتمع من خلال جائزة "متوهجون".