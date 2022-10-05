430 ألف مستفيد من خدمات الترجمة في المسجد الحرام

وقامت إدارة الإرشاد المكاني، بالتعريف بتطبيق منصة منارة الحرمين، وتوزيع السماعات الإلكترونية، ومواصلة أعمال مبادرة معالم المسجد الحرام باللغات، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية ومد جسور التواصل معهم -كوزارة الحج والعمرة- بتوفير المترجمين المتخصصين باللغات المعتمدة بنقاط التفويج الرئيسية داخل أروقة المسجد الحرام، وهيئة الهلال الأحمر السعودي في الترجمة اللفظية الفورية للمرضى بلغاتهم الأم، والتعاون مع قوة أمن المسجد الحرام في فرز العربات حسب المسارات المخصصة لها، وتوفير المترجمين المتخصصين في مواقع الإفتاء؛ للإجابة عن المسائل الشرعية.. ويأتي ذلك من أجل توفير بيئة صحية وآمنة تُحقق معايير التميز الخدمي كافة، ليحظى قاصدو المسجد الحرام، بأرقى تجربة عند أدائهم النسك والعبادات.