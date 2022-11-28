الحزمة بـ 30 ريالاً.. مزارع جازان تبدأ بجني "الخضير" و"عذق" يتهيّأ

ويحتل الخضِير مساحة كبيرة من اهتمام أهالي منطقة جازان لذائقته اللذيذة، خاصة أن حبوب الذرة تُقطَف وهي طرية وسهلة الطحن؛ لذا فإن كثيراً من المزارع في محافظات منطقة جازان المختلفة في صبيا، وبيش، وأبوعريش، وضمد، وصامطة، وأحد المسارحة، والدرب، والموسم والمراكز والقرى التابعة لها تشهد وفرة في محاصيل الذرة التي تمتلئ بها حقول المزارعين، خاصة القريبة من الطرق الرئيسة في عديدٍ من المواقع التي تسترعي معها اهتمام الأهالي والزائرين، للوقوف وشراء منتج جازان من الذرة الطرية "الخضِير".

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