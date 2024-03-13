"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحُد من مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وحائل والقصيم

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15- 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12- 34 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.