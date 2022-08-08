وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي رواد الأعمال في "مجلس دعم المنشآت" بالرياض

دشّن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أمس الأحد، "أسبوع الصناعة" الذي تنظّمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وشارك في جلسة حوارية مع عددٍ من رواد ورائدات الأعمال، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، بحضور محافظ "منشآت" المكلف سامي بن إبراهيم الحسيني، وذلك بهدف فتح آفاق التعاون مع الجهات المعنية بالقطاع الصناعي، وتسليط الضوء على أبرز البرامج والمبادرات التي تقدمها منظومة الصناعة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.