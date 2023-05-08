"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخات من البرد على نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد، ورياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين تكون السماء غائمةً جزئياً قد تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة تُسبق برياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنوّرة.