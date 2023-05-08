"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخات من البرد على نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد، ورياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين تكون السماء غائمةً جزئياً قد تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة تُسبق برياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنوّرة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.