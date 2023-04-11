"المودة الأسرية" بجدة تقدم خدماتها عبر 3 محافظ رئيسية تتضمن 91 مشروعاً في التنمية والرعاية

يُذكر أن الجمعية قدمت خدماتها لأكثر من 58 ألف أسرة للعام 2022م عبر أكثر من 200 ألف خدمة، اشتملت على التدريب والتخطيط والتأهيل وتطوير المهارات وتوفير العلاج والحماية وتمكين السيدات الأرامل والمطلقات المعيلات لأسرهم.