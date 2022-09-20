ولي العهد يبحث مع المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني حل الأزمة سياسيًا

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، اليوم، السيد رستم أومرييف المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني.