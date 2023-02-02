مستشفى سليمان الحبيب بالسويدي يحصد شهادة التميز من SRC الأمريكية

وأضاف د.سندي أن الحصول على هذه الاعتمادات يُعد اعترافًا دوليًّا بأن المستشفى يقوم بتطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة الموصى بها عالميًّا؛ وذلك بفضل حرصنا على التقييم الدوري للمعايير والمؤشرات ومراجعتها، من خلال إدارة الجودة المعنية بتحسين مستوى الخدمات الصحية والحفاظ على سلامة المرضى، في إطار سعينا نحو الإبداع وقيادة الابتكار بالقطاع الصحي للوصول إلى أرقى مستويات الرعاية الطبية وتقديم نموذج صحي متفرد.