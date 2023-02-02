مستشفى سليمان الحبيب بالسويدي يحصد شهادة التميز من SRC الأمريكية

في نجاح طبي وكبير، تمكنت أقسام الجراحة العامة وجراحة السمنة والمسالك البولية والمناظير بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، من الحصول على شهادة التميز من مؤسسة الجراحة المرجعية الأمريكية Surgical Review Corporation-SRC المعنية برصد جودة الرعاية الصحية الجراحية ومؤشرات تحسينها، بعد عملية تقييم شاملة ومتابعة دقيقة قام بها منسوبو المؤسسة، في مجالات السلامة والجودة، وكذلك تطبيق المقاييس والمعايير الدولية.
وأكد د.سمير سندي المدير الطبي للمستشفى، أن الحصول على هذه الشهادات القيمة، نتاج للجهد الدؤوب والمتميز الذي يبذله العاملون في المستشفى من الكوادر الطبية والفنية والإدارية ومنسوبي إدارة الجودة، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة المجموعة في وضع الخطط والاستراتيجيات وتوفير كل المقومات والاحتياجات، وتهيئة بيئة نموذجية لتحقيق النجاحات.
وأضاف د.سندي أن الحصول على هذه الاعتمادات يُعد اعترافًا دوليًّا بأن المستشفى يقوم بتطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة الموصى بها عالميًّا؛ وذلك بفضل حرصنا على التقييم الدوري للمعايير والمؤشرات ومراجعتها، من خلال إدارة الجودة المعنية بتحسين مستوى الخدمات الصحية والحفاظ على سلامة المرضى، في إطار سعينا نحو الإبداع وقيادة الابتكار بالقطاع الصحي للوصول إلى أرقى مستويات الرعاية الطبية وتقديم نموذج صحي متفرد.
وشدد د.سندي على أن هذه الاعتمادات ستشكل دافعًا قويًّا للمستشفى للمضيّ قُدمًا في تطبيق المزيد من معايير الجودة والتحسين المستمر لخدماتها على المستوى الطبي والفني والإداري؛ تحقيقًا لرؤية مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية التي تسعى لأن تكون أفضل مقدم لخدمات الرعاية الصحية، والأكثر موثوقية في الشرق الأوسط.
وأبدى د.سندي سعادته بهذا النجاح الذي وصفه بالكبير؛ مشيرًا إلى أن المستشفى سيستفيد من برنامج اعتماد "SRC" مستقبلًا، لأنه مصمم لمساعدة مقدمي الخدمة على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية بشكل مستمر، ويساعد في الوقت نفسه المرضى على تحديد مقدمي الخدمة الذين استوفوا معايير صارمة، لتقديم رعاية ومتابعة طبية عالية الجودة.
يُذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي حصل على الكثير من الجوائز والاعتمادات المحلية والعالمية ومن أبرزها، اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، وشهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI المختصة بتقييم الجودة في القطاع الصحي، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية STAGE 7 HIMSS.