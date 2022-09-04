خلال الفترة 7 ــ 9 سبتمبر.. المملكة تستضيف الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة

ومن المقرّر أن يبحث المؤتمر وضع الشباب في الدول الأعضاء في المنظمة، والأهمية التي توليها المنظمة وأجهزتها ومؤسساتها المعنية لتنمية الشباب والرياضة، والعمل من أجل تعزيز قدرات الشباب والنهوض بدوره في التنمية؛ بهدف توفير ظروف الاستقرار والتقدم والازدهار ومحاربة الأفكار المتطرفة والعنيفة التي تدعو لها التنظيمات الإرهابية، والتشجيع على الحوار والاعتدال والوسطية والتسامح واحترام الآخر.