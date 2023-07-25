محافظ الأحساء يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمحافظة

واطلع سموّه على استراتيجية السلامة المرورية بالمنطقة وتقارير ومؤشرات الأداء وإحصائيات السلامة المرورية وأعمال اللجنة، وكذلك تقرير الحوادث الجسيمة في المحافظة، مؤكداً سموّه أهمية رصد الاختناقات المرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل عاجل، وأهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية، منوهاً بحرص سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة وسمو نائبه، على الارتقاء بمستوى السلامة المرورية؛ سعيًا لحفظ الأرواح والممتلكات.