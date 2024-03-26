احتفاءً باليوم العالمي لداون والتوحد.. "مركاز" تعليم جدة يجذب زوار "التاريخية"

شهدت أركان فعاليات "المركاز" الذي نظمته الإدارة العامة لتعليم جدة؛ ممثلة في إدارة تنمية القدرات- قسم ذوي الإعاقة بمنطقة جدة التاريخية، مساء أمس، احتفاءً باليوم العالمي لمتلازمة داون 2024، واليوم العالمي للتوحد 2024؛ تفاعلًا وإقبالًا واسعًا من زوار "البلد"، من خلال تلقيهم شرحًا تفصيليًّا عن أنشطة وأهداف كل ركن، إلى جانب الحضور الكثيف الذي شهده مسرح الفعاليات من خلال فقرات المسابقات والعروض الفلكلورية بمشاركة طلاب مدارس التربية الخاصة.