لا للفرامل.. ماذا تفعل حال انفجار إطار مركبتك أثناء القيادة؟ "المرور" يوضح

أوضح المرورُ السعودي الطريقةَ السليمة والآمنة للتعامل مع مفاجأة انفجار الإطار أثناء القيادة؛ للحفاظ على سلامة قائد المركبة ومستخدمي الطريق.
وبيّن المرور، في إنفوجراف توعوي نشره على حسابه بمنصة "إكس"، الخطوات الهامة التي يجب على قائد المركبة القيام بها لحظة انفجار الإطار خلال القيادة بشكل مفاجئ؛ أبرزها القبض على عجلة القيادة بإحكام للسيطرة على اتجاه المركبة، ورفع القدم عن دواسة الوقود، وتشغيل إشارة الطوارئ "الفلشر".
ونبّه "المرور" إلى ضرورة عدم الضغط على المكابح "الفرامل" نهائيًّا، والتأكُّد من خلو الطريق ناحية اليمين، ثم الاتجاه للمسار الأيمن بالتدرج.