لا للفرامل.. ماذا تفعل حال انفجار إطار مركبتك أثناء القيادة؟ "المرور" يوضح

وبيّن المرور، في إنفوجراف توعوي نشره على حسابه بمنصة "إكس"، الخطوات الهامة التي يجب على قائد المركبة القيام بها لحظة انفجار الإطار خلال القيادة بشكل مفاجئ؛ أبرزها القبض على عجلة القيادة بإحكام للسيطرة على اتجاه المركبة، ورفع القدم عن دواسة الوقود، وتشغيل إشارة الطوارئ "الفلشر".