انطلاق حفل سباق ميدان الفروسية بحائل غدًا

يقام حفل سباق هذا الأسبوع على دعم رجل الأعمال الشيخ منصور بن متعب بن مزيد الغيثي، الذي تكفل بجوائز السباق، وأعلن تبرعه بعدد 4 سيارات للمشاركين في أشواط سباق فروسية حائل هذا الأسبوع، بالإضافة إلى جوائز عبارة عن أجهزة آيفون للحضور والجمهور، و50 جائزة لمسرح الطفل، وجائزة لأفضل مشجع، وجوائز نقدية للمصورين المتميزين.