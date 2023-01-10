انطلاق حفل سباق ميدان الفروسية بحائل غدًا

يشهد ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غدًا الأربعاء، حفل سباقه الحادي عشر لهذا الموسم، تحت رعاية نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود، بحضور مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي.
يقام حفل سباق هذا الأسبوع على دعم رجل الأعمال الشيخ منصور بن متعب بن مزيد الغيثي، الذي تكفل بجوائز السباق، وأعلن تبرعه بعدد 4 سيارات للمشاركين في أشواط سباق فروسية حائل هذا الأسبوع، بالإضافة إلى جوائز عبارة عن أجهزة آيفون للحضور والجمهور، و50 جائزة لمسرح الطفل، وجائزة لأفضل مشجع، وجوائز نقدية للمصورين المتميزين.
وسيتم خلال حفل سباق فروسية حائل الحادي عشر انطلاق "مسابقة التصوير" على جوائز مقدمة من رجل الأعمال منصور بن متعب الغيثي؛ حيث سيكون هناك 6 فائزين في المسابقة بمجموع جوائز 7 آلاف ريال. وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي، لـ"سبق"، أن السباق يتكون من 6 أشواط، ومسافة كل شوط 1600 متر.
وأضاف: "خصص الشوط الأول للدرجة "لم تربح"، والشوط الثاني "للخيل العربي"، فيما خصص الشوط الثالث لـ"مفتوح مواليد 2019م"، والشوط الرابع سيخصص لـ"مفتوح أفراس"، إلى جانب تخصيص الشوط الخامس "مفتوح مواليد 2020م"، بالإضافة إلى الشوط السادس "مفتوح الدرجات".