وزير الموارد البشرية يُدشن دليل مركز "سمايا" للتطوع الإسكاني

وكذلك ما قدمه مركز "سمايا" للتطوع الإسكاني من مبادرات تطوعية، ما بين تطوع الأفراد والشركات والفرق التطوعية، والتي شارك فيها أكثر من أربعة آلاف متطوع و٢٤٨ ألف ساعة تطوعية، بعائد اقتصادي تجاوز أربعة ملايين ريال سعودي.