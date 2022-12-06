وزير الموارد البشرية يُدشن دليل مركز "سمايا" للتطوع الإسكاني

دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الثلاثاء، دليل مركز "سمايا" للتطوع الإسكاني، خلال افتتاح فعاليات "يوم التطوع السعودي والعالمي".
وقدم المدير التنفيذي لجمعية "ترميم" علي الأسمري، تعريفًا عن الجمعية كأول جمعية متخصصة في مسار الترميم على مستوى المملكة.
واستعرض مسيرتها التنموية في إعادة ترميم وتأثيث منازل الأسر الأشدّ حاجة.
وكذلك ما قدمه مركز "سمايا" للتطوع الإسكاني من مبادرات تطوعية، ما بين تطوع الأفراد والشركات والفرق التطوعية، والتي شارك فيها أكثر من أربعة آلاف متطوع و٢٤٨ ألف ساعة تطوعية، بعائد اقتصادي تجاوز أربعة ملايين ريال سعودي.
واستمع "الراجحي" لهدف "ترميم" الاستراتيجي، باستنساخ تجربتها وتأسيس عدد من الجمعيات المتخصصة على مستوى مناطق المملكة، وتقديم الاستشارات لهذه الجمعيات الناشئة لتمكينها من خلال دعمها بنموذج العمل واللوائح والسياسات والإجراءات والعمليات، ومن ضمنها دليل مركز سمايا للتطوع الإسكاني الذي دشنه خلال فعاليات الملتقى.