لمنع العدوى.. تطوير مسار للرعاية التنفسية في طوارئ مستشفى عفيف

وأوضحت الإدارة أن مرحلة التأهيل تضمّنت إعداد مسار مخصص لرحلة مرضى الأمراض التنفسية دون غيرهم من المراجعين، وذلك من خلال إعداد منطقة مخصصة ومستقلة كليًّا بقسم الإسعاف والطوارئ وفق معايير مكافحة العدوى؛ وذلك لتقليل نسبة انتقال العدوى التنفسية للمراجعين، وتعزيزًا لبرنامج الحماية التنفسية الصادر من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بوزارة الصحة.