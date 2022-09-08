لمنع العدوى.. تطوير مسار للرعاية التنفسية في طوارئ مستشفى عفيف

بدأت إدارة مستشفى عفيف بإعادة تأهيل وتطوير مسار الرعاية التنفسية في كل من: قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى، واستحداث مسار بمركز صحي غرب عفيف "الفترة المسائية".
وأوضحت الإدارة أن مرحلة التأهيل تضمّنت إعداد مسار مخصص لرحلة مرضى الأمراض التنفسية دون غيرهم من المراجعين، وذلك من خلال إعداد منطقة مخصصة ومستقلة كليًّا بقسم الإسعاف والطوارئ وفق معايير مكافحة العدوى؛ وذلك لتقليل نسبة انتقال العدوى التنفسية للمراجعين، وتعزيزًا لبرنامج الحماية التنفسية الصادر من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بوزارة الصحة.
ويحتوي المسار على غرفتَيْ انتظار بسعة أربعة مرضى بنفس الوقت، وعيادة فرز تنفسي مكتملة التجهيزات، وغرفة عزل مجهزة بسعة سرير واحد ومزودة بأجهزة Hepa Filters متنقلة حديثة مخصصة لتقليل نسبة العدوى.
بدوره قال رئيس قسم مكافحة العدوى بالمستشفى ماهر العتيبي: إنه تم مؤخرًا استحداث مسار للرعاية التنفسية بمركز صحي غرب عفيف "الفترة المسائية"؛ حرصًا على تقديم رعاية صحية سليمة وبجودة عالية، من خلال تطبيق معايير وأساسيات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الرقابة والتقصي.
يُذكر أن عدد المستفيدين من خدمات الرعاية التنفسية بقسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى عفيف خلال النصف الأول من العام 2022؛ بلغ 625 مستفيدًا.