"العقار": بدْء استقبال طلبات الترشيح للدورات التدريبية للحصول على رخصة "فال"

وتقدّم الدورات التدريبية في هذين المسارين حضوريًّا كل ربع سنة، ابتداءً من يناير القادم؛ نظرًا لأهمية تطبيق المهارات والعلوم والمعارف في محتوى هذه البرامج لضمان التأهيل اللازم لممارسة النشاط في القطاع العقاري، ويتضمّن كلّ مسار 14 دورة تدريبية، ويشترط للتقدم في طلب الترشيح لمسار الاستشارات العقارية أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال "الاقتصاد – الهندسة – المالية – إدارة الأعمال"، ونحوها، وخبرة لا تقل عن "3" سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، أما بالنسبة للتحليلات العقارية فيشترط خبرة لا تقل عن "10" سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.