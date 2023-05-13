مستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي يُنهي معاناة ستيني من ورم نادر بالبطن بحجم 31 سم

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، في إنقاذ مريض ستيني وصل قسم الطوارئ بالمستشفى يعاني من تضخُّم بالبطن وآلام حادة فجائية، صاحبها استفراغ.
وأوضح البروفيسور خيال الخيال، استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحات القولون والمستقيم بالمستشفى، الحاصل على الزمالة الكندية، رئيس الفريق الطبي المعالج؛ أنه عند وصول المريض للمستشفى تم إخضاعه لحزمة من الفحوصات المخبرية وأشعة الرنين المغناطيسي "M.R.I"، والأشعة المقطعية "C.T Scan"، والتي أكدت وجود ورم ضخم في منطقة البطن بحجم 31×45×27 سم، على الفور تم استدعاء فريق طبي متخصص في الجراحة العامة والأورام والتخدير والعناية المركزة، وبعد دراسة التاريخ المرضي ونتائج الفحوصات تقرر التدخل جراحيًّا لاستئصال الورم.
وأشار البروفيسور الخيال إلى أن العملية استغرقت نصف ساعة فقط، وتم فيها فتح البطن وصولًا لمكان الورم؛ حيث تم تحريره من الالتصاق بالأعضاء المحيطة به، ومن ثَم استئصاله بشكل كامل، مفيدًا بأنه تم إرسال عينة منه إلى قسم المختبر لتحليله، وقد أبانت النتائج أن الورم دهني من النوع الحميد والنادر جدًّا، وأن المريض يعدّ الحالةَ التاسعة المسجلة عالميًّا؛ حيث يوجد 8 حالات مسجلة عالميًّا بهذا الورم، وعادة ما يتكوّن من أنسجة "المساريقا"، أو شحم البطن الملتصق بالمعدة.
وقال البروفيسور الدكتور خيال الخيال: إن جهود الفريق الطبي المعالج تكلّلت بالنجاح ولله الحمد بدون أية مضاعفات، وقد حُول المريض بعد العملية إلى غرفة التنويم، وأكدت فحوصاته ومؤشراته الحيوية تحسنه، مفيدًا بأنه تلقّى رعاية طبية فائقة على مدار 3 أيام، خرج بعدها إلى منزله وهو بصحة جيدة ولله الحمد.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تمتلك سجلًّا حافلًا من الجوائز وشهادات الاعتماد؛ أبرزها اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP؛ وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم، كما حصلت على اعتراف دولي من ISO، وصنفت ضمن الأوائل من Arab Health، ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر غرفة قيادة وتحكم عن بعد على مستوى العالم.