مستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي يُنهي معاناة ستيني من ورم نادر بالبطن بحجم 31 سم

وأشار البروفيسور الخيال إلى أن العملية استغرقت نصف ساعة فقط، وتم فيها فتح البطن وصولًا لمكان الورم؛ حيث تم تحريره من الالتصاق بالأعضاء المحيطة به، ومن ثَم استئصاله بشكل كامل، مفيدًا بأنه تم إرسال عينة منه إلى قسم المختبر لتحليله، وقد أبانت النتائج أن الورم دهني من النوع الحميد والنادر جدًّا، وأن المريض يعدّ الحالةَ التاسعة المسجلة عالميًّا؛ حيث يوجد 8 حالات مسجلة عالميًّا بهذا الورم، وعادة ما يتكوّن من أنسجة "المساريقا"، أو شحم البطن الملتصق بالمعدة.