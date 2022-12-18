"الأرصاد": سماء غائمة على جازان وعسير والباحة ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، ولا تزال الفرصة مهيّأةً لتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، وكذلك على أجزاءٍ من مناطق: حائل، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، ولا يُستبعد ظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وطقسٌ مستقرٌ وسماءٌ صحوة على باقي مناطق المملكة.