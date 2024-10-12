لبلوغ إنتاج 16 مليون طائر سنويًّا.. "البيئة" تعزز قدرات مربي الحمام اللاحم

وأشار إلى أن تربية الحمام تُعَد من المشاريع الواعدة في المملكة؛ حيث أظهرت الدراسات العديد من الفوائد الإيجابية لهذا القطاع؛ بما في ذلك تحسين كفاءة التحويل الغذائي ورفع هوامش الربحية للمربين؛ موضحًا أن الحمام اللاحم يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية.