قادمون من المدينة.. ضيوف "برنامج خادم الحرمين" يصلون مكة ويؤدون مناسك العمرة

يذكر أن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم ضمن البرنامج ويمثلون الدفعة الثانية لعام 2024، تضم 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة، ويمثلون 15 دولة من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، وهي (البوسنة والهرسك، وألبانيا، وكوسوفو، ومقدونيا، وكرواتيا، وسلوفينيا، والجبل الأسود، وصربيا، واليونان، وبلغاريا، ورومانيا، وبولندا، وبريطانيا، والبرازيل، والأرجنتين).