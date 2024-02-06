قادمون من المدينة.. ضيوف "برنامج خادم الحرمين" يصلون مكة ويؤدون مناسك العمرة

وصل مساء أمس الإثنين ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، والذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مقر إقامتهم في مكة المكرمة، قادمين من المدينة المنوّرة، بعد أن أمضوا هناك نحو 6 أيام.
وكان في استقبالهم لدى وصولهم مقر إقامتهم في مكة عدد من مسؤولي البرنامج، حيث جرى استقبالهم بماء زمزم والقهوة السعودية وباقات الورد، ثم توجهوا للحرم المكي لأداء مناسك العمرة.
ورفع ضيوف البرنامج الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- على كريم استضافتهم ضمن هذا البرنامج المبارك لأداء مناسك العمرة، وتمكينهم من زيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه رضوان الله عليهما.
كما نوّه الضيوف بما قُدم لهم من خدمات مميزة طوال إقامتهم في المدينة المنورة وما تضمنته فقرات البرنامج من فعاليات قيمة ومتنوعة.
يذكر أن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم ضمن البرنامج ويمثلون الدفعة الثانية لعام 2024، تضم 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة، ويمثلون 15 دولة من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، وهي (البوسنة والهرسك، وألبانيا، وكوسوفو، ومقدونيا، وكرواتيا، وسلوفينيا، والجبل الأسود، وصربيا، واليونان، وبلغاريا، ورومانيا، وبولندا، وبريطانيا، والبرازيل، والأرجنتين).