العقود الآجلة لخام برنت تستقر عند 84.43 دولار للبرميل

استقر أداء أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين دلائل عن رؤية الطلب على الخام في كل من الولايات المتحدة والصين.
وذكرت أكبر شركة تكرير صينية "سينوبك"، أن الطلب على الخام في الصين سيتوسع بوتيرة أبطأ في النصف الثاني من العام مقارنة بالأشهر الستة الأولى.
وفي الولايات المتحدة، هناك توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي لم ينتهِ من حملته للتشديد النقدي، وقد يؤدي رفع الفائدة مرة أخرى إلى انخفاض الطلب.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر عند 84.43 دولار للبرميل، في الساعة 08:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
وكذلك استقرت عقود الخام الأمريكي تسليم أكتوبر عند 80.02 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت بنحو 1.5% على مدار الجلسات الثلاث الماضية، مسجلة أطول سلسلة مكاسب منذ أواخر يوليو.
هذا وتتجه أسعار الخام نحو تسجيل خسارة شهرية طفيفة خلال أغسطس بعد ارتفاعها في يوليو، إذ أدّت تخفيضات المعروض من السعودية وروسيا إلى تشديد السوق.