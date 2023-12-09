المنتخب السعودي للعلوم يحصد 3 جوائز دولية في "أولمبياد بانكوك"

أعلنت "موهبة" أن المنتخب السعودي للعلوم استطاع أن يفوز بـ3 جوائز دولية في أولمبياد العلوم الدولي للناشئين الذي أقيم في 1 ديسمبر- 10 ديسمبر في بانكوك.
وأشارت "موهبة" إلى مشاركة 304 طلاب وطالبات يمثلون 55 دولة، مقدمة كل التهاني للفائزين وللشريك الاستراتيجي وزارة التعليم.
وأوضحت أن الفائزين هم الطالب حسين بن حبيب الصالح بالصف الأول الثانوي من إدارة تعليم الرياض "1400 ساعة تدريب"، والطالبة سهى سليمان السلامة بالصف الثاني الثانوي تسريع من إدارة تعليم الرياض "1400 ساعة تدريب"، والطالب رضا عماد آل خلف بالصف الأول الثانوي من إدارة تعليم الشرقية "1400 ساعة تدريب".