المنتخب السعودي للعلوم يحصد 3 جوائز دولية في "أولمبياد بانكوك"

وأوضحت أن الفائزين هم الطالب حسين بن حبيب الصالح بالصف الأول الثانوي من إدارة تعليم الرياض "1400 ساعة تدريب"، والطالبة سهى سليمان السلامة بالصف الثاني الثانوي تسريع من إدارة تعليم الرياض "1400 ساعة تدريب"، والطالب رضا عماد آل خلف بالصف الأول الثانوي من إدارة تعليم الشرقية "1400 ساعة تدريب".