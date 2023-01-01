المملكة.. المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار ليوم الأحد

يراقب المختصون في "مركز طقس العرب الإقليمي" احتمالية تجدُّد فرص الأمطار في عديدٍ من مناطق المملكة ليلة السبت/الأحد ونهار يوم الأحد، ويُتوقع أن يكون الطقس على النحو التالي: المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار ليوم الأحد 1-1-2023م :
يُتوقع أن يكون الطقس غير مستقر بشكل عام على القطاع الغربي من المملكة ليلة السبت/الأحد، وتتكاثر السحب في سماء جدة، وتتهيّأ الفرصة لتساقط زخاتٍ متفرقة من الأمطار؛ قد تترافق بالرعد.
أما صباح الأحد، فتُشير التوقعات بتزايد نشاط السحب الرعدية في سماء المنطقة، وتتشكّل السحب الرعدية في سماء البحر الأحمر وتتحرّك لتؤثر في بعض سواحل مكة المكرّمة وربما مدينة جدة، على شكل زخاتٍ من الأمطار الرعدية بغزارة متفاوتة، كما تهطل الأمطار على أجزاءٍ من جنوب منطقة المدينة المنوّرة وشمال غرب منطقة الرياض إدارياً وغرب القصيم.
ومع ساعات ما بعد الظهر تمتد السحب الممطرة لتشمل أجزاءً من منطقة القصيم (بريدة وعنيزة وما حولها)، إضافة إلى شمال منطقة الرياض، كما تهطل زخاتٌ عشوائية من المطر في مناطق مُتفرقة من المدينة المنوّرة، وغرب حائل وتبوك وغرب الجوف.
ومع ساعات العصر والمساء تشتد الاضطرابات الجوية وتهطل أمطار مُتفاوتة الغزارة على مُرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، إضافة إلى أجزاءٍ عِدّة من شمال منطقة الرياض إدراياً والقصيم وحائل وتبوك وغرب الجوف.