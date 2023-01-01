المملكة.. المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار ليوم الأحد

أما صباح الأحد، فتُشير التوقعات بتزايد نشاط السحب الرعدية في سماء المنطقة، وتتشكّل السحب الرعدية في سماء البحر الأحمر وتتحرّك لتؤثر في بعض سواحل مكة المكرّمة وربما مدينة جدة، على شكل زخاتٍ من الأمطار الرعدية بغزارة متفاوتة، كما تهطل الأمطار على أجزاءٍ من جنوب منطقة المدينة المنوّرة وشمال غرب منطقة الرياض إدارياً وغرب القصيم.