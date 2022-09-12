مفتي المملكة يستقبل مدير هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه بالرياض، اليوم مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد.
واستعرض المهندس الفهاد، ما تقوم به الهيئة من أعمال وبرامج ودراسات لاستغلال الفرص الاستثمارية التي تتواءم مع الأهداف الاستراتيجية المسندة لبرنامج جودة الحياة من رؤية المملكة ٢٠٣٠، وكذلك التوسع في زراعة البن والزراعات الأخرى ذات العائد الاقتصادي العالي مثل الصندل والعود.
ويأتي ذلك بتوجيه من وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة، وإشراف ومتابعة من أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس الإدارة في تنمية المحافظات الجبلية بجازان.
من جانب آخر، التقى مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب المفتي العام للمملكة الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، وذلك في مكتب النائب.
واستعرض الفهاد خلال لقائه به ما تقوم به الهيئة من أعمال وجهود في تنمية وتطوير المحافظات الجبلية بجازان، وفي ختام اللقاء تم تقديم الهدايا التذكارية.