مفتي المملكة يستقبل مدير هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان

من جانب آخر، التقى مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب المفتي العام للمملكة الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، وذلك في مكتب النائب.