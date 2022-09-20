"التركي" يشكر القيادة على تحويل مكتب إدارة المشاريع بجدة لهيئة تطوير المحافظة

وأشار صالح التركي إلى أن "هيئة تطوير محافظة جدة" ستسهم في توحيد جهود الجهات الحكومية، وتجاوُز العقبات لتحقيق نقلة نوعية في تنمية مدينة جدة، وتعزيز مكانة المدينة اقتصاديًّا، وتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل، إضافة لتعزيز مكانتها سياحيًّا واستثماريًّا، بوصفها مدينة حاضنة للفن والإبداع.