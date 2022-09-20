"التركي" يشكر القيادة على تحويل مكتب إدارة المشاريع بجدة لهيئة تطوير المحافظة

رفع أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، على صدور قرار مجلس الوزراء بتحويل مكتب إدارة مشاريع جدة إلى هيئة باسم "هيئة تطوير محافظة جدة".
ونوه أمين جدة بحرص القيادة -حفظها الله- على تنمية جميع مناطق السعودية، واستغلال الفرص والميزات النسبية في كل منطقة.. ويأتي إنشاء هيئة تطوير جدة امتدادًا لدعم واهتمام القيادة بجميع مناطق السعودية.
وأشار صالح التركي إلى أن "هيئة تطوير محافظة جدة" ستسهم في توحيد جهود الجهات الحكومية، وتجاوُز العقبات لتحقيق نقلة نوعية في تنمية مدينة جدة، وتعزيز مكانة المدينة اقتصاديًّا، وتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل، إضافة لتعزيز مكانتها سياحيًّا واستثماريًّا، بوصفها مدينة حاضنة للفن والإبداع.
وأكد أن هذا الدعم سيكون له التأثير الكبير في بلوغ مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتحسين جودة الحياة في مدينة جدة، وأن تصبح جدة ضمن أفضل 100 مدينة ملائمة للعيش على مستوى العالم.