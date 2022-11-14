36 مئوية.. مكة المكرمة أعلى حرارة بالمملكة وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة.
وأكد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن مكة المكرمة سجلت 36 درجة مئوية، تليها القنفذة وجازان 34 مئوية، وكل من جدة وينبع والأحساء والخرج 33 درجة مئوية؛ فيما سجلت الرياض والمدينة المنورة والدمام 32 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ11 درجات مئوية، ثم الباحة وطريف 12 درجة، ثم تبوك ونجران والطائف 14 درجة مئوية.
وسجلت طريف وعرعر وحائل وسكاكا ورفحاء وحفر الباطن أعلى رطوبة 100% و95%.