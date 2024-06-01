"فلكية جدة": موسم الأعاصير 2024 يبدأ اليوم وينتهي في 30 نوفمبر

وبين أنه يبلغ قطر الإعصار عدة مئات من الكيلومترات وينتقل بسرعة لا تزيد عن 30 كيلومترًا في الساعة وعين الإعصار (أو مركزه) هي منطقة هادئة لا يتجاوز قطرها عدة كيلومترات تحيط بها دائرة نشاط الإعصار، وهي منطقة تمتد عشرات الكيلومترات للخارج تتلبد في سمائها غيوم كثيفة وسميكة مشبعة ببخار الماء وتهطل منها أمطار غزيرة متواصلة (قد تزيد عن 500 مليمتر) مصحوبة بالبرق والرعد وتزمجر فيها رياح عاتية قد تزيد سرعتها عن 300 كيلومتر في الساعة.