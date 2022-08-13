"الأرصاد": هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بزخات من البَرَد على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد على مناطق: الباحة، عسير، جازان، نجران، كما هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وكذلك جنوب مناطق: تبوك، حائل، الشرقية (الربع الخالي)، والرياض (وادي الدواسر)، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم؛ يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران، وطريق الساحل من مكة المكرّمة إلى جازان، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وتصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى شرقية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.