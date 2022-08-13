"الأرصاد": هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بزخات من البَرَد على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد على مناطق: الباحة، عسير، جازان، نجران، كما هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وكذلك جنوب مناطق: تبوك، حائل، الشرقية (الربع الخالي)، والرياض (وادي الدواسر)، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم؛ يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران، وطريق الساحل من مكة المكرّمة إلى جازان، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة.