خطوات وجهود ملموسة.. 4 مبادرات سعودية للوصول لـ"الحياد الصفري" بحلول 2060م.. تعرّف عليها

ويؤدي النمو السكاني المستمر بالمملكة والتوسع العمراني السريع وزيادة الطلب على المياه والطاقة، إلى خلق التحديات البيئية في السعودية، ومن أبرز هذه التحديات: "تلوث مياه الآبار، مخلفات مصانع الإسمنت، زيادة انبعاث ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين، تدهور الأراضي والتصحر"ما يؤدي إلى زيادة التلوثات والمخاطر البيئية، ولذلك وضعت قيادة المملكة قضايا خفض الانبعاثات الضارة، وحماية البيئة، والاستدامة، ومواجهة آثار التغيُّر المناخي، في مقدمة أهدافها المُتعلقة بالطاقة.