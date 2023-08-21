"حياتنا مرتبطة بالمناخ".. "الزعاق": الدراسة تبدأ مع موسم سهيل وتنتهي في التويبع

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن حياتنا مرتبطة بالمناخ، فنحن لا نسكن ولا نلبس ولا ندرس إلا على مجرياته، فالدراسة تبدأ مع بداية الاعتدال وتنتهي مع بداية الحر، وعدد أيامها عالمياً من 176 يوماً إلى 204 أيام؛ أي من 25 إلى 30 أسبوعاً.