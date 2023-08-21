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"حياتنا مرتبطة بالمناخ".. "الزعاق": الدراسة تبدأ مع موسم سهيل وتنتهي في التويبع

قال: عدد أيامها عالمياً من 176 يوماً إلى 204 أيام أي من 25 إلى 30 أسبوعاً
خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق
خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن حياتنا مرتبطة بالمناخ، فنحن لا نسكن ولا نلبس ولا ندرس إلا على مجرياته، فالدراسة تبدأ مع بداية الاعتدال وتنتهي مع بداية الحر، وعدد أيامها عالمياً من 176 يوماً إلى 204 أيام؛ أي من 25 إلى 30 أسبوعاً.

وأضاف الزعاق؛ أن الدراسة تبدأ مع سبتمبر وتنتهي في يونيو، وتكون مع بداية موسم الأمطار بسهيل، وتنتهي مع نهاية موسم الأمطار "التويبع".

وتابع في فيديو على حسابه في منصة "إكس"، أنه من عام 1825م الموافق 1240هـ، أصبحت الدراسة إجبارياً على مستوى العالم بعد سن نظام التمدرس من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأقرّا أن تكون الدراسة في أشهر الشتاء؛ لأن الشعوب الريفية تستخدم أبناءها في موسم الحصاد السنوي "الصيف".

خبير الأرصاد الجوية
خالد الزعاق

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