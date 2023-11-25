شاهد.. مزاد مهرجان أصول الأغنام يحقق مبيعات بـ 79 ألف ريال

حقق مزاد مهرجان أصول الأغنام، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية، نحو 79 ألف ريال حجم المبيعات خلال اليوم الأول، الجمعة، في ساحة الاحتفالات بمدينة عرعر.
وتنوعت أنواع الماشية من نوع شاه وجذع، فيما تراوح متوسط البيع من ثلاثة آلاف ريال إلى 11 ألف ريال، وبلغ أعلى بيع بالجملة بمبلغ 21 ألف ريال.
ويهدف المهرجان إلى حفظ أصول الأغنام المحلية، وترسيخ مفهوم التحسين الوراثي لدى المربين؛ لرفع كفاءة الإنتاج الحيواني الذي يدعم مربي الأغنام، ويفتح لهم آفاقًا جديدة في الاستثمار المحلي، ويحقق الأمن الغذائي المستدام في المملكة.
ويتضمن مهرجان أصول الأغنام، ورش عمل ومسابقات متنوعة لأوزان فئة الجذع، ومزاد الحلال، وعقد لقاءات تعريفية وتثقيفية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية.