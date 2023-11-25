شاهد.. مزاد مهرجان أصول الأغنام يحقق مبيعات بـ 79 ألف ريال

حقق مزاد مهرجان أصول الأغنام، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية، نحو 79 ألف ريال حجم المبيعات خلال اليوم الأول، الجمعة، في ساحة الاحتفالات بمدينة عرعر.