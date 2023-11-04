الهطولات تتواصل بـ 10 مناطق.. غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بزخات البرد

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة؛ تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة.