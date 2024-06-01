مكة.. القبض على مقيمين لترويجهما حملة حج وهمية بتوفير سكن ونقل وتأمين هدي

ألقت شرطة العاصمة المقدسة القبض على مقيمَيْن مصريين؛ لترويجهما حملة حج وهمية ومضللة عبر منصات التواصل، تضمنت توفير سكن ونقل وتأمين هدي؛ بغرض النصب والاحتيال.
وأوضح الأمن العام أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
ودعا الأمن العام المواطنين والمقيمين لعدم الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر منصات التواصل عن أداء فريضة الحج عن الآخرين وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور خاصة بالحج وتأمين وسائل نقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق من يتم ضبطهم.
وأهاب بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عن المخالفين عبر الرقمين: 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية المناطق.