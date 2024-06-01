مكة.. القبض على مقيمين لترويجهما حملة حج وهمية بتوفير سكن ونقل وتأمين هدي

ودعا الأمن العام المواطنين والمقيمين لعدم الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر منصات التواصل عن أداء فريضة الحج عن الآخرين وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور خاصة بالحج وتأمين وسائل نقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق من يتم ضبطهم.