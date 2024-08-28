طقس الأربعاء.. "الأرصاد": أمطارٌ غزيرة وسيولٌ بهذه المناطق ورياحٌ مُثيرة للأتربة على الرياض والشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.