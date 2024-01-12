محليات

الحدود الشمالية.. "مكافحة المخدّرات" تطيح بشخص لترويجه الحشيش المخدر

جرى إيقافُه واتّخاذ الإجراءات النظاميّة بحقّه وإحالته إلى النيابة العامة
الحدود الشمالية.. "مكافحة المخدّرات" تطيح بشخص لترويجه الحشيش المخدر

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية؛ لترويجه مادّةَ الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

النيابة العامة
الحدود الشمالية
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
الحشيش المخدر

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org