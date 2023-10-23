39 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة 39 مئوية؛ فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة 8 مئوية.