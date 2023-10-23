39 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة 39 مئوية؛ فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة 8 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرمة 39 مئوية؛ فيما سجلت الأحساء 38 درجة، وكل من المدينة المنورة والدمام 37 درجة؛ فيما سجلت بريدة وجازان والصمان وينبع والعلا والخرج والدهناء 36 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ8 مئوية، تليها أبها 13 درجة، والباحة 15 مئوية، والطائف 17 درجة، والقريات 18 درجة، وكل من تبوك والصمان وطريف وبيشة والدهناء 19 مئوية.
وسجلت الدمام وأبها والباحة والصمان والطائف وينبع والسودة أعلى رطوبة 90%.