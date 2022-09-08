أسقِطْ مركبتك التالفة واستَفِدْ من المهلة.. دعوة من "المرور" و4 مزايا

دعت الإدارة العامة للمرور، إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من السجلات؛ وذلك عبر منصة "أبشر".
وتفصيلًا، أوضحت "المرور"، عبر إنفوجراف على حسابها في "تويتر"، أن خدمات المرور تُمَكّن الأفراد من إسقاط المركبة إلكترونيًّا عبر منصة "أبشر" دون
التزامات مالية؛ وذلك خلال المدة التصحيحية التي تنتهي في 1 مارس 2023م".
وتابعت: "من مزايا الخدمة: التنفيذ إلكترونيًّا دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية، وإسقاط المركبة من سجلاتك فورًا، وعدم وجود التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية، وتحسين المشهد الحضري لمدن ومناطق المملكة".
وبيّنت أن طريقة الوصول للخدمة يتم من خلال الدخول لخدمة إسقاط المركبات المهملة والتالفة في منصة "أبشر"، واستعراض المراكز المعتمدة، ثم التوجه للمركز وتسليم المركبة واللوحات، وإعطاء المركز رمز التأكيد المرسل على جوالك".