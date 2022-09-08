أسقِطْ مركبتك التالفة واستَفِدْ من المهلة.. دعوة من "المرور" و4 مزايا

وتابعت: "من مزايا الخدمة: التنفيذ إلكترونيًّا دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية، وإسقاط المركبة من سجلاتك فورًا، وعدم وجود التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية، وتحسين المشهد الحضري لمدن ومناطق المملكة".