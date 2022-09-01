"الزعاق": لهذا السبب سُمّي سبتمبر بهذا الاسم.. وهو أول شهور الخريف

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن شهر سبتمبر هو الشهر التاسع من شهور السنة الميلادية، وأحد الشهور الأربعة التي تتكون من 30 يومًا، وهي أبريل، ويونيو، وسبتمبر، ونوفمبر.
وأضاف "الزعاق" أن كلمة سبتمبر مأخوذة من لفظة لاتينية "سبتم" والتي تعني الشهر السابع من شهور السنة الرومانية؛ لافتًا إلى أنه سمي بالتقويم الغريغوري، ويسمى في العراق وبلاد الشام شهر أيلول، وهو آخر شهور الصيف.
وأكد في فيديو على حسابه على تويتر أن شهر سبتمبر في بدايته يُرى فيه سهيل بالأبصار، وفي منتصفه موسم مصفري، وسمي بذلك لأن الأجساد تصفر من كثرة الأمراض، وفي نهايته تكثر الرطوبة وتمر السحب الماطرة.
وتابع: اليوم ودعنا آخر شهور القيظ الثلاثة (يونيو، يوليو، أغسطس)، واستقبلنا أول شهور الخريف الثلاثة سبتمبر، وأوله يميل للحرارة وآخره معتدل، وفي أكتوبر طوال أيامه معتدلة، ونوفمبر آخره بارد.