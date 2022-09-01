"الزعاق": لهذا السبب سُمّي سبتمبر بهذا الاسم.. وهو أول شهور الخريف

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن شهر سبتمبر هو الشهر التاسع من شهور السنة الميلادية، وأحد الشهور الأربعة التي تتكون من 30 يومًا، وهي أبريل، ويونيو، وسبتمبر، ونوفمبر.