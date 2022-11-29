"الجبير" يبحث مع رئيس لجنة البرلمان الأوروبي للعدالة المدنية تعزيز العلاقات

وتضمّن اللقاء مناقشة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، وخاصة في ضوء رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.