"الجبير" يبحث مع رئيس لجنة البرلمان الأوروبي للعدالة المدنية تعزيز العلاقات

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، أمس، رئيس لجنة البرلمان الأوروبي للعدالة المدنية والشؤون الداخلية خوان فرنانو لوبيز أغيالر، وذلك على هامش زيارتهه إلى مملكة بلجيكا.
وتضمّن اللقاء مناقشة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، وخاصة في ضوء رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي.