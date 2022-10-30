رصد أكثر من 6 آلاف مخالفة مبانٍ ورفع 987 ألف متر مكعب من المخلفات بجدة

وأوضحت الأمانة أن الفِرَق الميدانية نفّذت 4.238 زيارة ميدانية على مواقع المباني قيد الإنشاء والترميم، ورصدت خلالها عددًا من المخالفات المتنوعة، وطبّقت حيالها لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية؛ فيما استقبلت خلال فترة الحملة 11.897 بلاغًا عن مخلفات البناء؛ مؤكدةً استمرار جهودها في رصد الملاحظات ومباشرة البلاغات.